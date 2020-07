Cagliari, Zenga: «Europa? Ci crediamo fino all’ultimo»

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue parole

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue parole.

CALCI D’ANGOLO – «Sui calci d’angolo abbiamo rischiato di più rispetto al Bologna perché li abbiamo battuti più velocemente e dietro rimanevamo più scoperti su mia decisione»

SOSTITUZIONI – «Abbiamo 5 cambi da compiere in un massimo di 3 slot ma la situazione non è facile da gestire perché, se i giocatori si infortunano una alla volta, non è facile gestire i cambi»

MIHAJLOVIC – «Ora c’è da pensare all’Atalanta. Però il Bologna sa stare in campo, Sinisa sa dare la sua impronta alla propria squadra. Ho visto trasmettere la sua grinta verso i suoi fino all’ultima azione»

EUROPA – «Ci sono molte partite ancora da giocare. Ci crediamo fino all’ultimo.»