Cagliari, Zenga: «Il pareggio contro la Fiorentina è il risultato giusto»

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Fiorentina Le sue parole.

SIMEONE – «Con Simeone siamo molto sfortunati perché anche domenica scorsa ha fatto un gran gol ed è stato annullato per un non nulla. Mi dispiace per il gol non convalidato anche oggi perché sarebbe stato il suo settimo gol consecutivo. Ci prendiamo comunque il punto e torniamo a casa».

ANALISI MATCH – «Penso che il pareggio sia il risultato giusto perché entrambe le squadre hanno avuto ottime occasioni per segnare. I due portieri sono stati bravi e i miei ragazzi hanno fatto quello che potevano perché, giocando ogni due giorni, dobbiamo accettare determinate prestazioni che non possono essere di altissimo livello. Questo vale per tutti».

CRAGNO – «Cragno è tornato finalmente ai suoi livelli. Ce l’ho e lo faccio giocare. Se para bene, siamo contenti perché sappiamo che possiamo concedere qualche in tiro in più agli avversari e Alessio può fare una bella figura».

FORMAZIONE – «Oggi ho fatto certe scelte di formazione perché, in allenamento, guardiamo come le caratteristiche di certi giocatori possono essere utili alla squadra. Penso a Nandez a destra, Mattiello a sinistra e Birsa davanti alla difesa. Se poi sei in emergenza devi trovare certe soluzioni e non abbatterti per poi andare dritto sulla tua strada»