Verona, Zenga esalta Simeone: «Tutti lo vorrebbero»

Zenga esalta Simeone dopo la doppietta segnata alla Juventus con il Verona

Walter Zenga, dopo la doppietta del Cholito Simeone contro la Juventus, ha esaltato l’attaccante del Verona a SkySport. Ecco le parole dell’ex allenatore del Cagliari.

LE PAROLE – «Ogni allenatore vorrebbe uno come Giovanni Simeone. E’ straordinario. E’ un professionista serio, ha preso tutto dal padre. Vive per il calcio. Gli hanno annullato il terzo gol che era ancora più bello, ha fatto un pallonetto straordinario. Mi ha stupito che è andato via da Cagliari, ma sono contento per lui perché sta facendo benissimo e lo merita al 100%»