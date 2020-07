Zenga, addio vicino: nessuna svolta e crisi profonda per il Cagliari

Il futuro di Walter Zenga si deciderà nei prossimi giorni. Il tecnico del Cagliari non ha impresso la svolta che Giulini si aspettava

Dopo l’esonero di Maran e l’arrivo di Walter Zenga, il Cagliari non ha cambiato rotta. Il nuovo tecnico non ha impresso la svolta che Giulini si aspettava, e proprio per questo il futuro sembra portare verso un’altra direzione.

I prossimi giorni, come ricorda La Gazzetta dello Sport, saranno fondamentali. La società chiede una reazione, ma il futuro di Zenga, comunque andrà, sembra lontano dalla Sardegna Arena. Per il futuro sono forti i nomi di Liverani e D’Aversa.