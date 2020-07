Zenga: «Juve demotivata? Ma se erano tutti inc….ti neri…» – VIDEO

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juve: queste le parole del tecnico dei sardi

Juventus senza motivazioni con il Cagliari? Non esattamente. Walter Zenga, tecnico dei sardi, ha raccontato la reazione dei giocatori bianconeri dopo il ko della Sardegna Arena.

Le sue parole: «Credo che di partite belle ne abbiamo fatte, sotto il livello dell’attenzione e dell’intuizione. Questa partita viene esaltata perché è una vittoria per 2-0 contro la Juventus. Ma non credo avessero poche motivazioni: alla fine erano tutti incazzati neri. Alle grandi squadre non piace perdere 2-0…».