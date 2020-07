Zenga: «Le voci sul futuro? Fanno parte del gioco» – VIDEO

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le sue parole sul futuro

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le sue parole sul futuro.

«Se avessimo approcciato l’intera partita come nel secondo tempo, sicuramente si sarebbe visto un Cagliari più propositivo per 90 minuti. All’inizio non abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato qualcosa ma nel secondo tempo ci siamo sistemati meglio ed abbiamo fatto una buona seconda parte di gara. La sostituzione di Ladinetti? Dovevamo essere più offensivi e avevamo deciso di giocare con due mediani, ma lui è un play e il suo sacrificio è stato dettato da un motivo di cambio modulo. Pereiro? La sua posizione è quella sotto punta e credo abbia fatto anche un discreto lavoro, creando occasioni importanti. Ragatzu era partito come falso 9, poi l’abbiamo messo come esterno. Nel secondo tempo siamo andati con un 4-2-1-3 perché, essendo sotto, dovevamo assolutamente rischiare qualcosa. Abbiamo fatto un buon giro palla e giocato in una maniera abbastanza propositiva».