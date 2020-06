Zenga: «Primi 20′ da incubo, poi più Cagliari che Verona» – VIDEO

Walter Zenga ha analizzato il match perso contro l’Hellas Verona dal suo Cagliari: queste le parole del tecnico

«Dovevamo fare qualcosa di diverso nei primi 20′ minuti di partita. Non puoi iniziare una partita e prendere un tiro in porta do 50 secondi. Ci sono delle situazioni che vanno riviste con grandi attenzione soprattutto nel caso dei gol presi. Ci siamo chiusi gli spazi da soli, non mi ricordo dopo il 20′ un’azione del Verona».