Zhang a Milano: oggi riunione in sede poi si parlerà di mercato e futuro di Conte

Steven Zhang è tornato a Milano dopo 5 mesi dall’ultima volta: ricca di impegni l’agenda del presidente dell’Inter

Steven Zhang è tornato a Milano dopo cinque mesi dall’ultima volta e ha l’agenda fitta di impegni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà una prima riunione nella sede dell’Inter dove Zhang sarà ragguagliato di persona su ogni sviluppo del club, dalla situazione economica con le ricadute dell’emergenza Coronavirus, ai programmi per la stagione che comincerà a settembre, all’avanzamento della questione stadio. Ci sarà tempo anche per discutere di mercato e del futuro di Antonio Conte, sebbene la questione relativa all’allenatore sia rinviata dopo l’Europa League. Zhang rimarrà a Milano fino a domenica prima di partire per la Germania e assistere da vicino al match contro lo Shakhtar.

Proprio sul futuro di Antonio Conte ci sono, al momento, due scenari. Il presidente nerazzurro dovrà ascoltare le richieste del tecnico, capire quanto profonda è la frattura con lo staff dirigenziale, decidere quale strada imboccare per il futuro. L’incontro non sarà una formalità e la risolutezza del tecnico è lì a confermarlo. Se le posizioni saranno conciliabili, Zhang dovrà essere garante di una “pace” duratura, senza ricadute future. Se invece si arriverà alla rottura, dovrà mediare un’uscita dal “matrimonio” il più possibile soft, per l’ambiente e per le casse. Il tutto appoggiandosi all’a.d. Marotta, a cui ha sempre delegato le decisioni del lato sportivo. E forse confrontandosi a distanza col padre, anche se le cronache cinesi lo raccontano sempre più “pesante” e autonomo all’interno dell’azienda di famiglia.