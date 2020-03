Zhang-Dal Pino, in arrivo multa, inibizione e querela. Dentro pure l’Inter?

Le frasi dette da Steven Zhang nei confronti di Paolo Dal Pino potrebbero portare a pesanti conseguenze. Anche per l’Inter

La frase “il più grande pagliaccio che abbia mai visto” potrebbe costare carissima a Steven Zhang. Come riporta il Corriere dello Sport, la multa comminata potrebbe lievitare fino a 50mila euro e sarà doppia, sia a lui che al club per responsabilità diretta.

Inoltre, potrebbe arrivare l’inibizione nello svolgere la carica di presidente per un determinato periodo. In sintesi: a firmare atti ufficiali della società. E si parla addirittura di 5 mesi. E poi c’è la causa per diffamazione che lo stesso Dal Pino ha intenzione di condurre contro il numero uno nerazzurro, con le interviste successive al post su Instagram che hanno aggravato la situazione.