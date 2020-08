Zhang Jindong, patron di Suning, è intervenuto alla “Festa dei consumi” di metà anno di Suning Tesco 818. Ecco le sue dichiarazioni

«La storia dell’Inter è piena di passione ed entusiasmo, e spero che il 21 agosto ci renda di nuovo felici! Non importa dove siamo, non importa dove stiamo andando, Suning combatterà sempre per gli utenti e insisterà sempre per fare un buon lavoro nel cuore della vendita al dettaglio. La vendita al dettaglio è una maratona senza fine, fintanto che restiamo saldi, vinceremo sicuramente».