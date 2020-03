Zhang progetta l’Inter del futuro: nuovo sponsor, stadio e non solo. I dettagli

Steven Zhang sta pensando a costruire l’Inter del futuro: dal nuovo main sponsor al capitolo stadio. Tutti i dettagli

Nonostante il campionato sia fermo in attesa di essere ripreso (se mai avverrà), Steven Zhang non sta con le mani in mano e dalla Cina progetta l’Inter del futuro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il 2020 sarà l’anno del nuovo main sponsor per i nerazzurri ed è assai probabile che arrivi dalla Cina.

L’idea è una cifra annua da 25-30 milioni a stagione per far crescere ulteriormente il bilancio. Capitolo stadio, sono attese novità a metà aprile. La possibilità di sfruttare direttamente i diritti di retail e licensing di Nike è un altro step. Ma i ragionamenti di Zhang vanno oltre. Al numero uno del club non sfugge certo il legame di Milano con la moda: immaginare l’Inter che leghi il suo brand a quelli del lusso nell’abbigliamento non è ipotesi lontana dalla realtà, così da portare dentro al mondo Inter anche chi a malapena conosce il ruolo in campo di Lukaku. Ma che, indirettamente, farà sì che il club potrà acquistarne altri, di Romelu”