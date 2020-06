Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto prima del match di questo pomeriggio contro l’Eibar. Ecco le sue parole

«Per fortuna le cose stanno tornando alla normalità. In casa ho giocato molto a calcio e in cucina non ho fatto niente, sono un vero disastro. Posso fare qualcosina, ma è meglio pensare al calcio».