Zidane dopo la sconfitta con l’Alaves: «Non me la spiego…» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves. Le sue parole.

«Non ho spiegazioni stasera. Abbiamo alternato momenti belli e brutti a partite come quella di oggi. Soprattutto all’inizio, quando segnano un gol dopo tre minuti: avremmo tempo per tornare in partita ma sembra che le cose per noi si complichino molto e questo è difficile. Come l’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita oggi. Tre giorni dopo, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostra realtà oggi. Quello che faremo è continuare a lavorare, cercando di recuperare tutti i giocatori e quindi cambiare le dinamiche. Non abbiamo regolarità nelle nostre partite e nei nostri risultati. Al momento è il problema che abbiamo: la regolarità. È chiaro. Abbiamo avuto molti problemi con molti infortuni. Non cercheremo scuse, ma è la realtà. Avremo un’altra dinamica perché dobbiamo cambiarla. Non ho spiegazioni. Vedremo come analizzare le cose tra di noi e poi pensare a cambiare le dinamiche. Non c’è altra opzione perché giochiamo martedì»