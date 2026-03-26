Zidane, futuro già indirizzato dopo il Mondiale: la scelta della Francia per il post Deschamps! La rivelazione di Fabrizio Romano

Il futuro di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid fermo dal 2021, torna al centro dell’attenzione internazionale. Nelle ultime ore Fabrizio Romano ha rilanciato su X un aggiornamento molto preciso sul possibile approdo dell’ex fuoriclasse francese sulla panchina della Francia. Il quadro generale resta coerente con quanto emerso anche da altre fonti internazionali: Didier Deschamps, commissario tecnico dei Bleus, ha un contratto valido fino al 2026 e lascerà l’incarico dopo il prossimo Mondiale.

Le parole di Romano sul futuro di Zidane

Questo il messaggio pubblicato da Romano: «🚨🇫🇷 Nessun cambiamento per i piani di Zinedine Zidane: accordo verbale pronto da mesi per diventare il prossimo allenatore della Francia. Il piano dovrebbe entrare in vigore dopo i Mondiali, ma non è ancora stato firmato nulla, poiché Zizou e la Federazione nutrono grande rispetto per Didier Deschamps». La ricostruzione trova riscontro anche in fonti recenti che descrivono Zidane come il favorito netto per raccogliere l’eredità di Deschamps, pur in assenza di firme ufficiali al momento.

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Nessuna firma, ma Zidane resta il nome più forte

Ad oggi, quindi, non si può parlare di nomina ufficiale già definita. Si può però confermare che Zidane viene indicato come il candidato principale per guidare la Francia dopo il Mondiale 2026, scenario che resta il più accreditato. Il rispetto istituzionale verso Deschamps, tecnico campione del mondo nel 2018 con i Bleus, spiega anche perché federazione e allenatore non abbiano ancora formalizzato l’eventuale passaggio di consegne.