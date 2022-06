Zidane: «Un giorno vorrei allenare la Francia. Materazzi? Non ne sono fiero»

Zinedine Zidane, allenatore, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del suo futuro e ritorna sulla situazione della testata a Materazzi

FUTURO – «Un giorno spero di diventare Ct della Francia. E’ il mio obiettivo e vorrei chiudere il cerchio con la Nazionale. Non dipende solo da me, ma questo è il mio desiderio. Psg? Mai dire mai, ma al momento non c’è nulla».

MATERAZZI – «Quel giorno ero preoccupato per mia madre e quando ha iniziato a parlare di mia sorella sono scattato e ho fatto quel gesto. Non ne vado fiero, ma fa parte del mio percorso e devo accettarlo».