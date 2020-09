Zidane: «Ho lavorato con i migliori ma sono orgoglioso di aver allenato Kroos»

Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Tyc Sports ripercorrendo alcune tappe della sua carriera. Le sue parole

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports ripercorrendo alcune tappe della sua carriera. Queste le sue parole.

GIOCATORI – «Quando ho diretto per la prima volta il Real Madrid, ero felice di diventare l’allenatore di Kroos. Quando mi ritirerò, potrò dirti che ho allenato i migliori. Cristiano Ronaldo, Bale, Modric … Ma dirò anche che ho allenato Kroos. Ammiro come si allena, quanto sia professionale. Parlare di lui significa parlare di qualcuno di eccezionale».

KROOS – «Kroos può giocare da numero 6, ma non ha problemi ad essere schierato da 10. Dove lo metti in campo, lui si adatta. E poi ha una grande dote: è sereno e tranquillo quando è in campo. Non è nervoso e ama chiedere la palla per tirare da lontano oppure passare il pallone all’indietro per riniziare l’azone. Sa giocare con entrambi i piedi e questo mi affascina. Toni è un ragazzo molto tranquillo e riservato. Ma quando parla parla con chiunque: allenatore, dirigenti, compagni di squadra. Non si ferma. Ho visto tante discussioni in cui la sua partecipazione è finita per essere fondamentale».