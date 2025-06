Zidane dice di no all’Al-Hilal e a 100 milioni: ora tutto su Simone Inzaghi? le ultime

Zinadine Zidane ha rifiutata una maxi offerta dell’Al-Hilal da oltre 100 milioni e aspetta la Francia: sauditi tutto su Inzaghi?

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina, e il suo obiettivo dichiarato è guidare un giorno la nazionale francese. In un’intervista rilasciata di recente, l’ex fuoriclasse ha ammesso: «Mi sento legittimato in nazionale francese, dove ho giocato e trascorso praticamente 12, 13 o 14 anni come calciatore. Ovviamente è un sogno, non vedo l’ora». Dopo aver lasciato il Real Madrid nell’estate del 2021, Zizou ha rifiutato numerose proposte di club europei in attesa dell’occasione giusta, idealmente legata ai Bleus. Le voci su un possibile addio di Didier Deschamps, sebbene ancora premature, tengono viva la speranza di un passaggio di consegne.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Zidane ha ricevuto nei giorni scorsi un’offerta clamorosa da parte dell’Al Hilal, club saudita alla ricerca di un nome di prestigio per il Mondiale per Club imminente. La proposta sarebbe stata di oltre 100 milioni di euro per una sola stagione, con la possibilità di liberarsi a fine contratto per assumere la guida della nazionale francese. Ma Zidane ha rifiutato, preferendo restare fedele al proprio progetto. La decisione del tecnico rafforza la sua immagine di allenatore “scelto” per la Francia, ma apre anche un nuovo scenario: senza Zidane, l’Al Hilal potrebbe virare su Simone Inzaghi, aumentando la pressione sull’Inter e sul futuro del suo allenatore.