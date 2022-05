Zielinski: «Sono contento per il goal e aver finito bene la stagione». Le parole del centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 0-3 contro lo Spezia. Ecco le parole del centrocampista del Napoli:

FINE STAGIONE – «Sono contento, per il gol e per aver finito bene. Chiudiamo in bellezza e siamo contenti così».

ANNATA – «La prima parte si, la seconda sottotono. Non sono stati sui miei livelli, ma mi rifarò l’anno prossimo».

STAGIONE – «Ci è mancato qualcosa. Con l’Empoli abbiamo perso 6 punti e con lo Spezia 3, ma ci rifaremo l’anno prossimo e comunque il nostro obiettivo l’abbiamo raggiunto».

TIFOSI – «Volevamo calmarli, ma l’importante era continuare la partita e finirla al meglio. Ora ci sono 4 partite con la Nazionale e poi il meritato riposo».