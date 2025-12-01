Zirkzee torna al gol e trascina il Manchester United: ma il mercato di gennaio si avvicina! Può tornare in Italia? Le ultime

Zirkzee protagonista nella vittoria dello United: primo gol stagionale e riflettori sul mercato: tutti i dettagli

Joshua Zirkzee si è preso la scena nella 13ª giornata di Premier League, diventando il protagonista assoluto della vittoria in rimonta del Manchester United contro il Crystal Palace. L’attaccante olandese, ex Bologna, ha sfruttato le assenze di Sesko e Cunha per guadagnarsi una maglia da titolare e ha risposto con una prestazione da leader.

Dopo il vantaggio iniziale del Palace firmato da Mateta su rigore, Zirkzee ha riacceso i Red Devils al 54′ con una giocata da campione: controllo di petto su punizione e sinistro angolatissimo che ha battuto Henderson. Da lì lo United ha ritrovato fiducia e ha completato la rimonta con il gol di Mason Mount, tornando al successo dopo tre partite senza vittorie.

Per Zirkzee è stata una liberazione: si tratta del suo primo gol stagionale in Premier League, il primo in campionato dal 1° dicembre 2024. Un segnale forte, arrivato in un momento cruciale, che rilancia le sue ambizioni e accende i riflettori in vista del mercato invernale.

I tifosi dello United hanno celebrato la sua esultanza a mitraglietta, ma dall’Italia gli osservatori non hanno perso tempo. La Roma di Gasperini lo considera il profilo ideale per rinforzare l’attacco, viste le difficoltà della coppia Dovbyk-Ferguson. Anche il Milan, che valuta la possibile uscita di Gimenez, aveva sondato il terreno in passato e ora tiene d’occhio la situazione, con Mateta (autore del gol contro lo United) tra le alternative. La Juventus, invece, appare meno interessata, forte di un reparto offensivo già completo con Vlahovic, David e Openda.

Zirkzee, dunque, torna al centro del dibattito: il gol contro il Palace potrebbe essere solo l’inizio di una nuova fase della sua carriera, con l’Inghilterra che lo rilancia e l’Italia che lo osserva con attenzione.

