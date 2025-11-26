Zirkzee Juventus, la pista si è raffreddata? Le ultime sull’attaccante olandese in vista del calciomercato invernale

Zirkzee Juventus, la pista dell’olandese sembra essersi raffreddata. Sul giocatore sembra essere in vantaggio la Roma di Gasperini

Il destino di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra ormai segnato. L’esperienza inglese dell’attaccante olandese, esploso in Serie A con la maglia del Bologna, non ha mai preso realmente quota, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’addio nel mercato di gennaio è lo scenario più probabile. I Red Devils, delusi dal rendimento del giocatore e impegnati in una revisione tecnica complessiva, hanno deciso di aprire alla cessione, pronti a valutare le offerte in arrivo nella prossima finestra di mercato.

In questo contesto si inserisce con decisione la Roma, che sembra aver bruciato la concorrenza. Il club giallorosso, alla ricerca di un attaccante di qualità da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, ha individuato in Zirkzee il profilo ideale per potenziare il reparto avanzato. Da Trigoria filtra ottimismo: un’offerta concreta dovrebbe arrivare già nelle prime settimane di gennaio, con l’obiettivo di riportare l’olandese in Serie A e rilanciarlo sul piano tattico e mentale.

E sul fronte Zirkzee Juventus? Dopo mesi di attenzioni, sondaggi e apprezzamenti, la società bianconera sembra essersi chiamata fuori dalla corsa. Non si tratta, come spesso accade, di un limite economico, ma di una scelta tecnica precisa. La dirigenza guidata da Damien Comolli ritiene che il reparto offensivo sia già completo, soprattutto dopo gli investimenti estivi che hanno portato a Torino Jonathan David e Loïs Openda. Entrambi hanno iniziato a dare risposte importanti, come dimostrato nella recente vittoria di Champions League contro il Bodo/Glimt.

A ciò si aggiunge la permanenza di Dusan Vlahovic, confermato almeno fino a giugno. Con tre punte centrali competitive, l’inserimento di un quarto profilo come Zirkzee rischierebbe di creare sovraccarico in un reparto dove Luciano Spalletti sta ancora cercando la giusta armonia. L’allenatore alterna con regolarità il 4-3-3 e il 3-4-2-1, lavorando su equilibri delicati che un nuovo innesto potrebbe compromettere.

Per questo motivo, la pista Zirkzee si è progressivamente raffreddata, lasciando il palcoscenico alla Roma. La Juventus preferisce concentrare le proprie energie su altri reparti che necessitano di interventi urgenti, in particolare il centrocampo, dove manca un vero regista, e la difesa, che necessita di rinforzi numerici e qualitativi.

Il sogno dei tifosi bianconeri di vedere Zirkzee in maglia juventina, dunque, sembra destinato a rimanere tale. Al contrario, l’ipotesi di un futuro giallorosso per l’olandese si fa sempre più concreta, con la Roma pronta a sfruttare una situazione favorevole e a garantirgli un progetto tecnico centrale.