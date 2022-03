Zlatan Ibrahimovic pensa al ritiro: «Ma non voglio pentirmi di nulla»

La punta del Milan e della Svezia Zlatan Ibrahimovic pensa a quando si ritirerà: «Ma non voglio pentirmi di nulla»

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dal raduno della nazionale svedese. Ecco le sue dichiarazioni principali.

SUL RITIRO – «Ho un po’ di timore della prospettiva di smetter di giocare. Sicuramente continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati, ma stando bene in campo. Non voglio avere rimorsi, voglio massimizzare la mia carriera. Cosa succederà dopo, non lo so».

SULLA TRISTEZZA PER IL RITIRO – «La tristezza maggiore sarà la tua che non mi vedrai più giocare. Dovresti divertirti ora perché non vedrai mia più niente di simile».

SUI PLAY-OFF – «Andremo in Qatar».