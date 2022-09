Zoff: «Campionato anomalo. Inzaghi e Allegri risolleveranno Inter e Juve»

Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il pessimo avvio di campionato di Inter e Juventus: le sue parole al quotidiano

Le parole dell’ex portiere alla rosea:

INIZIO DURO – «Siamo solo all’inizio di un campionato assai anomalo fra sospensioni, un Mondiale in mezzo e tante partite ravvicinate. E poi non mancano le risorse e l’esperienza dei dirigenti per sistemare le cose. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri conoscono anche molto bene gli ambienti e avranno la capacità di rialzare le squadre. Quando le cose non vanno bene il nervosismo diventa una conseguenza».