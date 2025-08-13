Zoff: «Ora Donnarumma non vada in Arabia o cose del genere. Abbiamo bisogno di lui». Le dichiarazioni dell’ex portiere

In un’estate infuocata per il calciomercato, il caso di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain ha assunto i contorni di un vero e proprio dramma sportivo. Dopo essere stato l’eroe della Champions League, il portiere italiano si è visto messo ai margini dal club parigino, una decisione definita da molti addetti ai lavori “incomprensibile”. La rottura tra il giocatore e il PSG ha scatenato un vortice di speculazioni sul suo futuro, con l’incertezza che rischia di gettare un’ombra sulla carriera di uno dei più grandi talenti del calcio italiano e sulla tranquillità della Nazionale in vista degli impegni cruciali per la qualificazione al Mondiale.

In questo scenario complesso e delicato, è intervenuta una delle figure più autorevoli e rispettate del calcio italiano, Dino Zoff. La leggenda azzurra, campione del mondo nel 1982 e icona del ruolo di portiere, ha affidato al Corriere della Sera il suo pensiero, che suona tanto come un consiglio paterno quanto come un appello accorato. Le parole di Zoff non entrano nel merito delle polemiche parigine, che liquida con scetticismo, ma si concentrano sull’unica cosa che conta davvero: il futuro di Donnarumma e, di conseguenza, quello della porta azzurra. Per Zoff, la priorità assoluta è che il portiere non si perda d’animo e faccia la scelta giusta per la sua carriera, allontanando le sirene di campionati meno competitivi.

«L’importante è che non si abbatta e faccia la scelta giusta, quindi niente Arabia o cose del genere. Donnarumma è un campione, la storia della scelta tecnica non mi convince. Ma non importa. Ciò che conta è che continui a giocare ad alto livello, come merita. Perché la nostra Nazionale ha bisogno del suo campione nella condizione migliore, per portarci al Mondiale»