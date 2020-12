Zoff: «Scudetto? Juve più dell’Inter ma tante pretendenti»

Dino Zoff ha commentato il decennale della scomparsa di Enzo Bearzot e fa anche il suo personale pronostico sullo Scudetto. Le sue parole

Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radio Uno, ha ricordato Enzo Bearzot nel decennale della sua scomparsa ed ha parlato anche di Nazionale e Scudetto. Le dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport.

BEARZOT – «Era una persona perbene, che ci ha lasciato cose importanti. Un uomo di coraggio, onestà, sincerità, che ha vinto. Le prerogative per un ricordo indelebile ci sono tutte».

NAZIONALE – «La nostra Nazionale sta bene, i numeri sono numeri: possiamo parlare di giochisti e non giochisti ma i risultati stanno nei numeri e la Nazionale di Mancini ha fatto una strada straordinaria e ha tutte le caratteristiche per fare bene. Saranno Europei anomali visto che si giocherà nelle città delle nazionali partecipanti ma questo ci aiuta».

SCUDETTO – «Bisogna attendere ancora due-tre partite per qualche pronostico migliore. Juve e Inter sono squadre che non possono non pensare al campionato, Juve in primis, ma il Milan è lì e sta facendo grandi cose, l’Atalanta ieri è stata straordinaria, la Lazio anche, il Napoli ha avuto qualche battuta d’arresto ma anche assenze importanti».