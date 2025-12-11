Zwayer, quante ombre sul fischietto tedesco: c’è una cosa che è uscita fuori nelle ultime ore. Ecco tutti i dettagli

Zwayer, l’arbitro tedesco continua ad essere al centro di diverse polemiche. E la squalifica per combine nel 2021 fa molto discutere

La sconfitta subita dall’Inter a San Siro contro il Liverpool continua a far discutere, e al centro delle polemiche c’è soprattutto Zwayer, l’arbitro tedesco che ha assegnato il calcio di rigore nei minuti finali. L’episodio, nato da un contatto tra Alessandro Bastoni e Florian Wirtz, ha scatenato rabbia e incredulità nell’ambiente nerazzurro, che non ha ancora digerito la decisione e mette in discussione l’operato del fischietto. La dirigenza guidata da Beppe Marotta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha avanzato delle “garbate rimostranze” a Zwayer nel post-partita, criticandone la scarsa personalità e la tendenza a lasciarsi influenzare dal monitor VAR.

L’episodio ha acceso il dibattito sul ruolo del Var e sulla correttezza del protocollo: dagli ambienti UEFA filtra la convinzione che Soren Storks, addetto al VAR, abbia commesso un errore intervenendo su una valutazione di campo che non rientrava nelle sue competenze. In sostanza, la responsabilità finale sarebbe stata di Zwayer, chiamato a decidere in autonomia e a non farsi condizionare dal video. La dinamica dell’azione ha poi mostrato come, una volta richiamato al monitor, il difensore Bastoni fosse penalizzato dalla lettura del fermo immagine, portando all’assegnazione del rigore.

A complicare ulteriormente la posizione di Zwayer c’è il passato. Nel 2004, quando era ancora un giovane guardalinee nelle serie minori tedesche, fu coinvolto in un caso di partite combinate. Ricevette 300 euro dall’arbitro poi radiato Robert Hoyzer e venne squalificato sei mesi dalla federcalcio tedesca. Nonostante si sia costituito successivamente ed evitato la radiazione definitiva, quella vicenda ha lasciato un’ombra indelebile sulla sua carriera. Non sorprende quindi che Zwayer sia spesso una figura divisiva: nel 2021, dopo un arbitraggio contestato nel Der Klassiker tra Dortmund e Bayern, Jude Bellingham aveva commentato amaramente, sottolineando il peso del suo passato legato al calcio scommesse.

Anche il Var Storks non vanta precedenti felici con le squadre italiane: era al video nella controversa sfida Porto-Roma che fece infuriare Claudio Ranieri e nel playoff Juventus-PSV, dove i bianconeri reclamarono un rigore. Tutti questi elementi hanno contribuito a creare un cocktail di sospetti e malumori attorno a Zwayer, alimentando la rabbia dei tifosi e della società nerazzurra. La partita Inter-Liverpool, oltre al risultato, rischia così di rimanere negli annali non solo per la prestazione sul campo, ma anche per le polemiche arbitrali legate al nome di Zwayer.