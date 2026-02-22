40 milioni e si chiude, rossoneri beffati: va all’Inter

Giuseppe Marotta avrebbe puntato un calciatore già adocchiato diversi anni fa. La cifra di 40 milioni spaventa, ma in estate potrebbe arrivare l’accelerata decisiva. Ecco le ultime su questa trattativa di mercato.

L’Inter di Cristian Chivu in questa stagione avrà l’obiettivo di tornare in cima a tutti nella nostra Serie A. Dopo lo scudetto sfuggito lo scorso anno proprio all’ultimo, con il Napoli campione d’Italia per la quarta volta nel corso della propria storia, i nerazzurri quest’anno non vogliono sorprese.

Il duello a distanza con il Milan prosegue e in attesa dell’8 marzo l’obiettivo sarà quello di non far avvicinare troppo i rossoneri in classifica generale. Inoltre, la prossima settimana l’Inter sarà chiamata all’impresa in CL. I nerazzurri, infatti, sono usciti con le ossa rotte qualche giorno fa dalla trasferta norvegese sul campo del Bodo/Glimt. I ragazzi di Chivu hanno perso per 3-1 nell’andata dei playoff di CL e a San Siro – per accedere agli ottavi – dovranno ora fornire una prestazione di assoluto livello per ribaltare la situazione.

Con la stagione ancora in pieno corso di svolgimento, però, l’Inter già guarda al prossimo mercato. L’obiettivo di Marotta sarà quello di rinforzare e allungare la rosa, considerando anche che diversi calciatori andranno via a parametro zero.

Le situazioni maggiormente delicate riguarderanno la porta – con lo svizzero Sommer che saluterà in estate la Pinetina – e la difesa. Anche in questo reparto, infatti, l’olandese De Vrij e l’azzurro Francesco Acerbi andranno via a zero e chiuderanno la loro carriera presso altri lidi. Marotta, quindi, si starebbe già muovendo per ringiovanire questo reparto, con un colpo da 40 milioni di euro. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, in arrivo un colpo da 40 milioni di euro: le ultime

Come già accaduto un paio di estati fa, anche il prossimo anno l’Inter proverà a portare in Italia l’attuale difensore del Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba. Legato alle “Aspirine” da un contratto fino al 30 giugno del 2028, il centrale del Burkina Faso è uno dei difensori maggiormente apprezzati sul mercato.

Edmond Tapsoba potrebbe arrivare all’Inter nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato – www.calcionews24.com (Instagram Edmond Tapsoba)

A caccia del calciatore, infatti, ci sarebbero anche diversi club europei importanti, come l’Atletico Madrid e il Tottenham. L’Inter, però, avrebbe fatto concreti passi in avanti per intavolare una trattativa reale con il Bayer Leverkusen.

Il club tedesco, forte di un contratto ancora lungo del calciatore, non scenderebbero sotto i 40 milioni di euro per lasciare libero il 27enne. Marotta proverà ad abbassare la cifra, magari inserendo qualche contropartita interessante nell’operazione. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.