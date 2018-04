A parità di punti chi vince lo Scudetto? Juve e Napoli, vista la perfetta parità negli scontri diretti, potrebbero giocarsi il tricolore in base alla migliore differenza reti

A parità di punti chi vince lo Scudetto? Sembra questa la domanda più gettonata sull’asse Juventus-Napoli. Dopo lo scontro diretto, vinto dagli azzurri grazie all’imperiosa zuccata di Koulibaly a tempo quasi scaduto, il campionato è ufficialmente riaperto. La squadra di Sarri, nel giro di una settimana, è passata da avere sei lunghezze di ritardo nei confronti della capolista ad avere soltanto un punto di differenza. Merito delle due vittorie contro Udinese e Juve appunto, che nel turno infrasettimanale ha perso punti preziosi pure nella trasferta di Crotone. Per il momento Madama guarda ancora tutti dall’alto: 85 punti contro gli 84 del Napoli, che però può sfruttare l’onda emotiva del grande trionfo dell’Allianz Stadium. Godendo pure di un calendario decisamente più abbordabile rispetto a quello dei bianconeri, costretti ad affrontare fuori casa sia l’Inter di Spalletti che la Roma di Di Francesco. Ma cosa succede se Juventus e Napoli dovessero terminare il campionato a parità di punti?

La prima voce da prendere in considerazione è quella degli scontri diretti, che però viene immediatamente annullata da ciò che ha detto il campo sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. La Juve ha trionfato al San Paolo, grazie alla rete messa a segno in avvio di gara da Gonzalo Higuain, mentre il Napoli ha goduto nella tana dell’Allianz Stadium quasi al fischio finale, quando Koulibaly ha eluso la marcatura di Benatia trafiggendo l’incolpevole Gigi Buffon. 1-0 all’andata per la Juventus, 1-0 al ritorno per il Napoli. Perfetta parità di gol fatti e subiti, posta equamente divisa e una certezza: lo Scudetto non si deciderà per gli scontri diretti.

La seconda voce, dopo aver escluso quella inerente agli scontri diretti, da prendere in considerazione riguarda la differenza reti, visto che la Serie A non prevede una sorta di spareggio per assegnare il tricolore. In questa speciale classifica primeggia la Juventus, che ha messo a segno 78 gol, subendone appena 20 (quindi la differenza reti ammonta a 58). Il Napoli insegue anche questa volta, visto che la squadra di Sarri è andata in gol 71 volte, subendo 23 reti, tre in più della compagine di Massimiliano Allegri (quindi la differenza reti ammonta a 48). Il divario è netto e in quattro giornate sarà molto complicato riuscire ad invertire questo dato che gioca a favore della Juventus. Ma a quattro turni dalla fine, dopo il blitz del Napoli a Torino, tutto è tornato ad essere possibile.