Aaron Ramsey firma con l’Aston Villa, ma… è un omonimo

L’Aston Villa mette sotto contratto Aaron Ramsey e qualcuno potrebbe strabuzzare gli occhi, se non si trattasse invece di un omonimo del centrocampista della Juventus. Questa mattina, il club inglese ha annunciato la firma del contratto del giovane dell’Under 23 che porta lo stesso nome e cognome del gallese bianconero.

«Siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista essendo con noi dalla squadra Under 9».

Congratulations to Aaron Ramsey, who has signed his first professional contract with Aston Villa! ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 16, 2021