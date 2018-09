C’è tanta voglia di Inter e per l’occasione San Siro si veste a festa: numeri pazzeschi per l’esordio in Champions League

Sabato alle 15 con il Parma. Martedì alle 18.55 con il Tottenham. L’Inter si prepara per le prime due tappe del tour de force di settembre­ ottobre (7 partite in 21 giorni) e il suo stadio si veste immediatamente a festa. Sessantamila spettatori attesi per la sfida contro la matricola gialloblù, 70mila contro gli Spurs nell’at­tesissimo ritorno in Cham­pions dopo 6 anni di magra: in totale fanno 130mila persone in quattro giorni nello stadio più pieno d’Italia. Ma l’amore del pubblico nerazzurro per la squadra non è mica una sorpresa. Luciano Spalletti lo sa e a luglio aveva profetizzato: «Sono sicuro che i tifosi saranno ancora lì ad indicarci la strada». Così è stato. Per­ché dopo un’ultima stagione da primatista di pubblico in Se­rie A (57mila spettatori di me­dia nelle 19 partite in casa, più di un milione di presenze tota­li), la ripartenza Inter è stata con i fiocchi. L’entusiasmo, grazie alla ritrovata Cham­pions e a un mercato da prota­gonista, non si è mai spento, ed è cresciuto giorno dopo gior­no.

I colpi Nainggolan, De Vrij e Lautaro fecero schizzare gli abbonamenti venduti oltre le 20.000 unità fino a raggiungere in pochi mesi il sold out definitivo con 37.000 tessere vendute. Questo significa che prima di ogni partita metà Meazza è già pieno. Ora, però, questo vantaggio va messo in pratica. A cominciare dalla partita di sabato pomeriggio contro il Parma: sono stati già ven­duti 55mila biglietti, ora si può comprare anche il terzo anello rosso e si va veloci verso i 60 mila. Al debutto contro il Tori­no, domenica 25 agosto, a San Siro c’erano 59.135 persone. Dopo un primo tempo super, c’è stata la rimontona granata e alla fi­ne il 2-­2 ha fatto piovere sulle teste di allenatore e giocatori anche i primi fischi. Ingenero­ si? Forse sì, ma il pubblico di San Siro non è solo numeroso ma anche molto esigente, si sa.

Considerando anche la fine dello scorso campionato, la squadra di Luciano Spalletti ha fatto soltanto un punto nelle ultime tre partite al Meazza, perdendo contro Juve e Sassuolo e incassando 7 gol. L’ulti­ma vittoria è datata 17 aprile: 4­-0 a un Cagliari in gita al Meazza. Sono passati cin­que mesi e molto è cambiato da allora. L’Inter si è rinforzata, ha una rosa ad altezza Cham­pions, e dopo la prima vittoria di Bologna può davvero ingrana­re. Anche perché martedì sera dentro il Meazza nerazzurro suonerà nuovamente la famo­sa musichetta della Champions e contro il Tot­tenham si avran­no numeri che rimandano di rettamente al­ l’anno del Triple­te: 70 mila tifosi. San Siro ribolle.