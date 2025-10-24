Acerbi Inter, il difensore resta al centro del progetto nerazzurro. In viale della Liberazione si ha una idea molto chiara sul centrale

Acerbi Inter, il futuro è un’incognita: possibile addio a fine stagione. La separazione al termine del campionato non è da escludere.

Il binomio Acerbi Inter continua a essere sinonimo di solidità e affidabilità. Nonostante i suoi 37 anni, Francesco Acerbi rimane uno dei pilastri della difesa nerazzurra e un punto di riferimento nello spogliatoio di Chivu. La sua esperienza, unita a una condizione fisica invidiabile, ha permesso all’Inter di mantenere un equilibrio difensivo di altissimo livello anche nelle gare più complicate. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, questa potrebbe essere l’ultima stagione del difensore con la maglia dell’Inter.

Arrivato a Milano inizialmente in prestito dalla Lazio, Acerbi si è conquistato sul campo la conferma definitiva. Da allora ha collezionato prestazioni impeccabili, risultando decisivo in Champions League e in campionato. Il suo apporto in termini di carisma e concentrazione ha contribuito in maniera determinante al successo del progetto nerazzurro. Ma, nonostante la stima che società e allenatore nutrono nei suoi confronti, le prime valutazioni sul futuro sono già iniziate.

L’Inter, sempre attenta a pianificare il rinnovamento della rosa, sta infatti monitorando diversi profili per il reparto arretrato. Tra i nomi accostati al club c’è quello di Kim Min Jae, attualmente al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano rappresenta un obiettivo affascinante ma complesso: l’operazione è frenata dall’alto ingaggio del giocatore, stimato intorno ai 9 milioni di euro annui, cifra difficile da sostenere per le casse dell’Inter. Un eventuale arrivo di Kim, o di un profilo simile, potrebbe dunque aprire definitivamente la strada all’addio di Acerbi a fine stagione.

Per il momento, però, il focus resta sul presente. Acerbi è ancora una coppia vincente: il difensore continua a dare tutto in campo, incarnando alla perfezione i valori di grinta e dedizione che caratterizzano la squadra di Inzaghi. Ogni sua prestazione conferma quanto sia difficile sostituirlo, ma il tempo impone riflessioni a lungo termine.

Il futuro resta incerto: Acerbi potrebbe decidere di concludere la carriera all’Inter o di intraprendere una nuova avventura, magari all’estero o in una piazza meno impegnativa. Quel che è certo è che, finché indosserà la maglia nerazzurra, continuerà a rappresentare un esempio di professionalità e un pilastro della difesa. Il connubio Acerbi Inter resta oggi una delle certezze più solide del calcio italiano. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno