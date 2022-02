ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Adani: «Vlahovic si mangia l’erba. Gol Parejo? Juve, il problema è l’atteggiamento». Le parole dell’opinionista

Daniele Adani ha parlato della Juve durante l’appuntamento alla Bobo Tv. Le dichiarazioni dell’opinionista.

«La Juventus ha tirato con Vlahovic dopo 35 secondi e all’84’ ancora lui fa un tiro da fuori area su cui Rulli fa una parata importante. Si mangia l’erba. Al di là della palla di Danilo, lui fa un gol con l’altro piede… Sarebbe stato un gran gol anche col mancino. E’ un ragazzo che ha dentro le stimmate del campione. Che bello vederlo impattare così in Champions. Juve? Deve andare ai quarti. Me l’aspetto cattiva, che pressi in avanti. Mi aspetto che in casa conceda meno palleggio, in Spagna ha fatto una brutta partita. La partita di ritorno deve essere di coraggio. Un determinato tipo di calcio è necessario per Vlahovic. Perché Agnelli mette a disposizione un giocatore come lui? Per andare incontro una carenza e stare nel G8. Gol Parejo? E’ colpa dell’atteggiamento, non di De Ligt o Rabiot»