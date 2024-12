Adani polemico: «Quella squadra è priva di iniziative. Non riesce più a vincere e costruire gioco»

Adani duro nel suo giudizio sulla Juve dopo i recenti risultati. Il commento dell’opinionista sulla situazione dei bianconeri

Daniele Adani, a Viva el Futbol, ha così parlato della situazione in casa Juve. Il suo commento sui bianconeri dopo i recenti risultati.

LE PAROLE – «Nell’ultimo terzo di campo la Juventus è piatta, priva di iniziativa o di connessioni che possano capitalizzare la prima parte del lavoro. Perchè la Juventus va sugli esterni? Perchè in mezzo al campo non è sicura, non tiene palla, non procura l’opportunità da gol. Non c’è il calciatore o l’associazione che produce pericolosità. E la Juventus non ci va nemmeno più. La squadra vuole vincere le partite, non va per tornare indietro, ma va dove è sicura: sugli esterni. E’ sufficiente? No, il grande calciatore quando esce non va in un posto dove la palla non rimane».