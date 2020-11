Addio Maradona: il memoriale da brividi dei tifosi del Napoli fuori dal San Paolo – FOTO

I tifosi del Napoli hanno costruito uno splendido memoriale al di fuori dello stadio San Paolo, ormai prossimo a chiamarsi Maradona stadium

L’amore dei tifosi del Napoli per Diego Armando Maradona è e sarà sempre infinito. La notizia della morte del Pibe de Oro nella giornata di mercoledì ha fatto il giro della città in un attimo e praticamente subito tifosi, amici, conoscenti e semplici cittadini sono accorsi al San Paolo per lasciare un ricordo del loro idolo.

Al di fuori dello stadio che molto presto prenderà il nome dell’argentino, si è creato uno splendido memoriale composto da fiori, candele, foto, sciarpe, maglie e oggetti che potessero ricordare in qualche modo Maradona.