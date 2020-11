Il tributo a Maradona dei napoletani, cori contro la Juve – DIRETTA VIDEO dal San Paolo

In diretta dal San Paolo il tributo a Diego Armando Maradona dei tifosi napoletani che si dalla serata di ieri si stanno radunando all’esterno dello stadio

Un tributo continuo per Diego Armando Maradona che il popolo partenopeo continua ad amare come giusto tributo a una leggenda del calcio.

Nel giorno dei suoi funerali di stato a Buenos Aires (clicca qui per la diretta live) continua l’afflusso di persone e le testimonianze d’affetto di tutti i tifosi che lo hanno amato con la casacca azzurra.

Non soltanto adorazione per El Pibe de Oro, ma anche qualche coro di insulti al tifoso juventino DOC Giampiero Mughini e ai bianconeri in generale. Cori anche contro Giuseppe Cruciani, autore di alcune dichiarazioni nelle ultime ore che hanno indispettito il popolo napoletano.