La maglia numero 10 del Napoli accompagnerà Maradona anche nel suo ultimo viaggio: ecco le immagini – FOTO

Il Napoli ricorda Maradona e compie un gesto che resterà per sempre. I calciatori sono entrati in campo con la maglia numero 10 contro il Rijeka mentre fuori dallo stadio si sono ammassati i tifosi per condividere il dolore per la scomparsa.

Il Napoli ha anche inviato una maglia con il numero 10 in Argentina che è stata posta sopra la bara del Pibe de Oro.