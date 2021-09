Milan, senti Adli: «Arriverò al meglio in Italia, con un altro status»

Yacine Adli, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, dove svela i retroscena della trattativa che l’estate prossima lo porterà al Milan

Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, acquistato dai rossoneri per la prossima estate e lasciato in prestito al club francese, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, nella quale ha ripercorso gli ultimi concitati giorni della trattativa svelando i retroscena dell’affare. Le sue parole:

SULLA TRATTATIVA – «Non è semplice dover rimanere sempre concentrato, non sapere cosa possa riservarti il futuro. Ho cercato di prepararmi al 100% per essere pronto ad ogni eventualità, ero consapevole che, a prescindere da tutto, avevo una stagione da giocare. Il trasferimento avrebbe potuto essere più semplice, ma sono rimasto sereno sino alla fine. Con la vecchia proprietà del Bordeaux le contrattazioni avrebbero potuto partire prima, poi è arrivata la nuova dirigenza, è arrivata tardi e con altre priorità da risolvere rispetto al calciomercato. C’erano più vincoli».

SULLA CHIAMATA DEL MILAN – «Quando ti chiama un club di questa portata vorresti andarci subito, ma c’erano delle condizioni affinché l’affare andasse in porto. Non sono deluso e anzi sono contento che la vicenda si sia conclusa in questo modo: quest’anno sarà di preparazione per arrivare ancora meglio preparato in Italia, con un altro status».

