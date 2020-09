Agente Chabot: «Allo Spezia per giocare di più»

L’agente di Julian Chabot ha parlato del trasferimento del difensore tedesco dalla Sampdoria allo Spezia

Ersin Akan, agente di Julian Chabot, ha parlato ai microfoni di The Italian Football del trasferimento del difensore tedesco dalla Sampdoria allo Spezia.

«È un giocatore dell’Under21 della Germania, ha bisogno di giocare con continuità per crescere e migliorare. E il prestito allo Spezia glielo permetterà. C’erano tante squadre interessate al prestito di Julian: in Olanda, in Ligue 1, in Bundesliga. Ma abbiamo deciso di restare in Serie A. Vuol giocare di più e continuare ad imparare dal calcio italiano. Inoltre pensiamo che l’allenatore sia giusto per lui, per questo abbiamo scelto lo Spezia Obiettivi? A livello personale vuol giocare di più. È un giocatore molto talentuoso e giocare in Serie A lo aiuterà a crescere. Dal punto di vista di squadra, aiutare lo Spezia a salvarsi è una sfida che lo stimola. E’ pronto per giocare una grande stagione dopo il primo anno in Serie A».