Ag. Koulibaly: «Niente sconti, gli sforzi non li deve fare solo il calciatore»

Bruno Satin, agente di Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro del difensore del Napoli. Le sue dichiarazioni:

«È difficile rispondere ad una domanda su questo. Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli, ma la società deve fare uno sforzo. Kalidou non farà sconti a De Laurentiis, ciò non toglie che sia rimasto con piacere a Napoli ma lo sforzo non lo deve fare solo il calciatore».