Napoli, Politano ha chiesto la cessione: due nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli: Politano avrebbe chiesto la cessione e gli azzurri avrebbero già individuato due nomi per sostituirlo

L’avventura di Matteo Politano al Napoli sarebbe giunta al capolinea. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo stesso calciatore avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza per cambiare aria. Gli azzurri non si sarebbero fatti trovare impreparati e hanno già individuato due possibile sostituti.

In primis Federico Bernardeschi, con cui De Laurentiis ha già avuto contatti diretti, e Josip Brekalo ritornato al Wolfsburg dopo l’esperienza al Torino.