Aggressione arbitro 17enne in Calabria, primi provvedimenti: 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre

Aggressione arbitro 17enne in Calabria, ha ricevuto un DASPO di cinque anni e un obbligo di presentazione ai Carabinieri il calciatore colpevole

Dopo l’aggressione subita da un giovane arbitro di 17 anni durante la partita “Francica – Girifalco”, disputata il 23 novembre a Francica (Vibo Valentia), il Questore di Vibo Valentia ha preso i primi provvedimenti. L’incidente è avvenuto dopo che l’arbitro aveva adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore della squadra locale. Il giocatore, in seguito, ha colpito ripetutamente l’arbitro con condotte violente, scatenando un episodio che ha suscitato indignazione.

A conclusione delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso un provvedimento di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (DASPO) nei confronti del calciatore, con una durata massima di cinque anni. Questo provvedimento gli vieta l’accesso non solo agli stadi e impianti sportivi dove la Francica giocherà, ma anche alle aree circostanti gli impianti, comprese quelle di parcheggio, per un raggio di 500 metri, durante gli incontri della squadra.

Il calciatore è stato inoltre obbligato a comparire presso la Stazione dei Carabinieri di Francica durante ogni incontro della squadra locale per i prossimi due anni, a causa della reiterazione delle condotte violente.

Il Presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha espresso gratitudine al Questore per l’efficace intervento e ha dichiarato: «Grazie al Questore di Vibo Valentia. Che ora giustizia sportiva e ordinaria facciano il loro corso.» Zappi ha sottolineato l’impegno dell’AIA nella protezione dei propri arbitri, affermando che “la tutela dei nostri associati è un dovere imprescindibile”. L’associazione continuerà a battersi affinché nessun episodio di violenza resti impunito, difendendo il rispetto, la legalità e il calcio stesso.

