Agnelli, altro che dimissioni: programma la prossima stagione della Juve

Le dimissioni di Andrea Agnelli sono state smentite già qualche giorno fa: il presidente lavora alla prossima stagione

Le voci sulle possibili dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della Juventus sono state smentite nella giornata di martedì: il profetto Super League si stava sfaldando e le notizie si rincorrevano in maniera incessante.

Tuttosport oggi sottolinea come Andrea Agnelli sia concentrato al 100% sulla Juventus dopo le ultime vicende e che starebbe già programmando la prossima stagione del club bianconero per tornare subito in vetta in Italia.