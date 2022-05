Conferenza stampa direttamente da Coverciano organizzata dall’AIA. Le dichiarazioni dei protagonisti del mondo arbitrale

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, il Vicepresidente Duccio Baglioni, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi, in conferenza da Coverciano, analizzano la stagione sportiva degli arbitri italiani.

TRENTALANGE: «Grazie a chi ci ospita, alla Federazione italiana, al dottor Francini. Grazie per esserci, per noi è importante condividere una serie di sensazioni su cui costruire il futuro. Siamo giovani in termine di comunicazione, sono grato a tutta l’AIA e a chi ci ascolta. Sono grato perchè sono loro che fanno le 700mila partite. Sono grato ai formatori di cui si parla poco spesso. E’ importante aprire canali di comunicazione, chi mi conosce sa quanta importanza do a questo aspetto. E’ una cosa nuova, speriamo di fare presto qualcosa di nuovo e di diverso, ma per farlo dobbiamo essere i primi a cambiare. Dobbiamo cercare di smussare i toni quando le situazioni sono critiche. Non voglio fare trionfalismi. Non c’è solo la Serie A, ma anche la B, la C e migliaia di arbitri che si muovono. Grazie agli arbitri di sezione che si impegnano dal punto di vista associativo. Immagino ognuno pensi a quanto successo in A, la stagione è positiva. Sappiamo di aver fatto errori, la VAR è relativamente giovane ma abbiamo voglia di crescere e questa non è retorica. Da anni non si verificava una situazione così complicata dal punto di vista agonistico, avete visto come è finita l’ultima giornata. Ci sono state persone meno giovani abituate a fare gare di A che generosamente hanno fatto un passo indietro per fare spazio ai giovani. Siamo in un momento di innovazione, bisogna aspettarsi qualche errore dato dall’inesperienza. La disponibilità riscontrata è stata encomiabile, dal vertice alla base c’è grande condivisione. Tanti anni fa si diceva di non copiare la Serie A. Oggi dalla A al settore giovanile si vogliono avere le stesse linee guida, ma certamente siamo limitati e gli errori sono comprensibili. Ci sono 385 nuovi arbitri. Interessarsi ai giovani vuol dire che fare l’arbitro non è da sfortunati, non fatemi usare termini inopportuni, ma è una cosa affascinante. Salviamo il calcio in questo modo. Sarebbe bello giocare senza arbitri, tutti abbiamo iniziato così, ma senza il direttore di gara a portare giustizia alla lunga abbiamo imparato che ci sono conflitti. Siamo una delle nazioni più arretrate sul punto di vista della violenza. Gli uomini difficilmente apprendono ciò che già sanno di sapere, ma tutti i ragazzini quando iniziano hanno diritto a una formazione che dia loro la possibilità di avere un approccio sintetico al regolamento. Se provano ad arbitrare loro stessi secondo noi tutta una serie di incomprensioni si stemperano. Vogliamo aprire canali di comunicazione, ci stiamo muovendo anche a livello parlamentare e in termini culturali come dicevo prima. Si è appena concluso il primo, e presto ce ne sarà un altro, corso per dirigenti accompagnatori addetti all’arbitro. Vorremmo che questa figura sia più autorevole all’interno della squadra».

ROCCHI: «Errori comprensibili, ma c’è chi ci ha dato problemi dopo le gare»

ROCCHI: «Grazie per essere venuti. La nostra è un’idea che c’era da tempo, è doveroso fare il punto della situazione di una stagione così complessa, anche per avere un feedback. Anche io sicuramente ho commesso errori, ma come diceva il presidente ci sono momenti in cui possono girarti le scatole ed è comprensibile. A differenza di qualcuno, io parlavo di arbitri che noi stiamo cercando di trovare tra i nuovi giovani. Abbiamo arbitri con due A maiuscole, la dimostrazione sono i più esperti anche a livello internazionale. La stagione si è chiusa nel migliore dei modi, ci sono stati sacrifici anche economici enormi, ma si è capito lo spirito con cui affrontare questa stagione. Vogliamo creare una nuova generazione e mai nessuno si è messo di traverso. Quando ho avuto bisogno tutti hanno risposto presente nel migliore dei modi. Abbiamo avuto diversi infortuni, ma chi ha sostituito l’ipotetico titolare ha sempre dato il massimo. Ci sono talenti incredibili in questo gruppo e ne sono fortemente convinto. I ragazzi hanno fatto decine di gare di Serie A. L’organico è anche forse troppo ampio ma ne riparleremo, ho fatto scelte in base alla meritocrazia. Abbiamo dato possibilità a tutti per vedere chi reggeva l’impatto. Avete tutti visto che questo campionato è stato molto testante, anche quello di Serie B. Per questi ragazzi è stata un’esperienza fortissima, è stata una stagione valsa due stagioni di esperienza. Ho visto tutte le partite, sono state di una difficoltà incredibile, ve lo garantisco. Qualcuno ha voluto crearci problemi, una grossa fetta di calcio però ci ha dato una grossa mano. Senza il supporto della società io potrei smettere. Anche gli errori sono esperienza, chi va in certi stadi per la prima volta è difficile reggere l’impatto. Ma chi di noi non ha mai sbagliato? Ogni errore grande mi ha fatto crescere e ci ho lavorato sopra. La differenza tra chi diventerà un grande o meno è come reagiscono agli errori. Ma lo ripeto, qualcuno ci ha creato anche problemi, ogni volta che finiva una partita venivano rimarcati gli errori. Ribadisco a lettere cubitali il mio grazie agli arbitri. La media falli negli ultimi anni è scesa, ma è chiaro che il paragone con la Premier non regge. Ad oggi non ci arriveremo mai, in futuro chi lo sa. Ci sono state giornate in cui siamo stati più chiamati a intervenire, ma la tendenza è stata molto uniforme. Media rigori? Cresciuta nelle ultime dieci giornate, ma possiamo ancora fare meglio. Il nostro campionato è ricco di rigori, poi la scelta del VAR è stata diversa, abbiamo cercato di ridurre un certo tipo di intervento. Dopo Fiorentina-Roma siete andati a rimarcare l’errore. Cinque anni fa ci sarebbe potuto essere, per la filosofia nuova l’avete trovato fuori strada. Io sono contento che la nostra idea stia passando, un tocco così non può essere calcio di rigore. Con la VAR i calciatori si sono responsabilizzati sui falli, sanno che uno da rosso viene scoperto subito. Gli arbitri vogliono tutelare i calciatori per non permettere che qualcuno si faccia male».

COME MIGLIORARE?

ROCCHI: «Quello di cui sono soddisfatto è come il gruppo ha gestito il campionato. Dal primo giorno qui ho dato regole che sapevo che al gruppo piacevano e ho detto che sarei stato qui solo per far si che tutti rispettassero le regole. E tutti lo hanno fatto. Se succede qualcosa però la colpa è la mia e in alcune cose devo capire come si può migliorare. Penso ci siano stati diversi cali di concentrazione, è la cosa che mi è piaciuta meno di quest’anno. VAR? Io l’adoro, ha portato una giustizia ineguagliabile, è follia farne a meno. Ma funziona bene se l’arbitro ha coraggio di decidere, altrimenti la tecnologia è un boomerang pazzesco che lascia a chi sta al monitor decisioni soggettive. Dobbiamo costruire il prima possibile arbitri che siano “piccoli Orsato”. Mi arrabbio se non danno un giallo per un intervento robusto nei primi minuti. Poi se un arbitro ha personalità di portare avanti una certa partita e i calciatori glielo permettono ben venga. A me è dispiaciuto da morire fermare gli arbitri quest’anno, ma il messaggio che ho voluto dare è che se anche sei arrabbiato per una decisione non puoi perdere mai il controllo. I ragazzi devono lavorare tantissimo sul mantenere il controllo. Ha pagato Sacchi più di Medel ad esempio. Non puoi perdere il controllo, soprattutto durante una revisione. A casa vogliono sapere che decisioni prendi, ma i più giovani a volte hanno paura di un proprio errore e vengono fuori certe reazioni. Chi ha sbagliato ha sbagliato, non abbiamo mai rincorso delle decisioni per spostare la linea di intervento, noi abbiamo sempre cercato di tenerla uniforme».

QUAL E’ IL CONFINE SUI CALCI DI RIGORE

ROCCHI: «Abbiamo detto che a Torino e Firenze sono stati fatti due errori. Anche con la tecnologia, visto che c’è una persona che giudica, si può sbagliare. E’ impossibile non sbagliare mai, il nostro compito è ridurre queste situazioni. Se uno non conosce le cose parla ma senza sapere. Per fare bene dietro al monitor ti devi impegnare tre volte di più. Ci saranno grandi VAR, vogliamo specializzare sempre di più il ruolo. Torino-Inter? Per un rigore mi son perso nella fase finale della stagione Massa e Guida. Capite bene che con un arbitro top in campo e uno specializzato al monitor la decisione sarebbe stata diversa, avrei perso magari solo un arbitro. Se lascio dubbi al monitor si fa difficoltà. Quando l’arbitro lascia fare a qualcun altro si perde la centralità della decisione. Gli altri sport lasciano la decisione finale all’arbitro di campo. Stiamo discutendo se proporre al monitor una figura professionale diversa. La FIFA ha convocato un trio arbitrale e altri, dividendoli subito, nel ruolo di addetti al VAR. Modi di operare diversi».