Ajax, Onana rifiuta l’Olympique Lione: gli aggiornamenti

Ajax, Andrè Onana ha rifiutato il trasferimento all’Olympique Lione: il portiere che piace all’Inter l’ha comunicato al club

Il futuro di Andrè Onana non sarà in Ligue 1. Il portiere camerunense ha infatti rifiutato la proposta dell’Olympique Lione, che avrebbe fatto carte false pur di assicurarsi l’estremo difensore in scadenza con l’Ajax.

Stando quanto riportato da L’Equipe, il portiere, che piace anche tanto all’Inter per sostituire Samir Handanovic al termine della prossima stagione, avrebbe comunicato di persona la sua decisione al club francese.