Akanji Inter, il difensore sarà riscattato? Il giocatore spera una cosa. La posizione del club nerazzurro sul centrale

Akanji Inter, il difensore spera di poter essere riscattato dal club nerazzurro. Ma per farlo serve una cifra intorno ai 15 milioni di euro

Il tema Akanji Inter sta diventando sempre più centrale nelle strategie nerazzurre, grazie alle recenti dichiarazioni del difensore svizzero che hanno chiarito la sua volontà di proseguire l’avventura a Milano. Manuel Akanji, reduce dagli impegni con la nazionale, ha infatti espresso in modo diretto il suo desiderio: «Spero che l’Inter mi acquisti a titolo definitivo. Sono molto felice qui, quindi… vedremo». Parole che trasmettono entusiasmo, convinzione e un forte senso di appartenenza, segno che l’inserimento nel gruppo di Cristian Chivu è stato immediato e positivo.

La situazione contrattuale è tutt’altro che complessa. Il dossier Akanji Inter prevede una clausola chiara: il club nerazzurro dispone di un’opzione di acquisto fissata a 15 milioni di euro, inserita nell’accordo di prestito con il Manchester City. Una cifra alla portata, soprattutto considerando il rendimento affidabile e l’impatto che il difensore ha avuto sin dai primi giorni. Arrivato a Milano nell’ultimo giorno di mercato, Akanji si è imposto con rapidità, sfruttando l’occasione generata anche dalla cessione di Benjamin Pavard al Marsiglia, che ha liberato spazio nel reparto arretrato.

Il percorso che ha portato all’intreccio Akanji Inter è stato influenzato anche dalle scelte del giocatore. La possibilità di disputare la Champions League è stata decisiva nella sua preferenza per i colori nerazzurri, soprattutto in un’estate in cui anche il Milan aveva mostrato interesse. La prospettiva di competere ai massimi livelli europei ha giocato un ruolo determinante nel convincere Akanji che l’Inter fosse la destinazione ideale per continuare la crescita personale e professionale.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Rientrato alla Pinetina dopo la parentesi con la Svizzera, Akanji ha ritrovato un clima di grande concentrazione in vista del prossimo derby. L’appuntamento con il Milan rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione, e l’attenzione è massima. Per Inzaghi, avere un giocatore motivato e in piena fiducia come Akanji può fare la differenza, soprattutto in una partita ricca di tensione, valore simbolico e posta in palio elevata.

La sensazione è che il tema Akanji Inter evolverà rapidamente nelle prossime settimane. Il club sembra orientato verso il riscatto, il giocatore manifesta pubblicamente il suo desiderio di restare e l’ambiente nerazzurro appare pronto ad accoglierlo come una pedina stabile del presente e del futuro. Tutti gli elementi, insomma, sembrano andare nella stessa direzione: Akanji vuole l’Inter, e l’Inter vuole Akanji.