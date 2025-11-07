Akinsanmiro Pisa, le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese: le ultime

Akinsanmiro Pisa: infortunio alla spalla, un duro colpo per i nerazzurri toscani. La speranza di Gilardino è quello di recuperarlo presto.

Brutte notizie per il Pisa: il giovane talento Ebenezer Akinsanmiro sarà costretto a fermarsi dopo l’infortunio riportato durante la gara contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il centrocampista nigeriano, tra i protagonisti più brillanti di questo inizio di stagione, ha subito un trauma alla spalla in seguito a un duro intervento di Franco Vázquez, che lo ha costretto a lasciare il campo al 60° minuto.

L’uscita anticipata di Akinsanmiro ha cambiato gli equilibri della partita, lasciando il Pisa privo di una pedina fondamentale nella costruzione del gioco. Il classe 2004, arrivato in estate in prestito dall’Inter, stava convincendo tutti con prestazioni solide e grande maturità tattica, guadagnandosi la fiducia di mister Gilardino. L’infortunio, dunque, rappresenta una battuta d’arresto pesante sia per il giocatore che per la squadra toscana, che aveva trovato in lui un punto di riferimento nel cuore del centrocampo.

Le prime valutazioni mediche parlano di un problema alla spalla che richiederà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. La speranza è che non si tratti di un infortunio grave, ma le sensazioni iniziali non sono incoraggianti. In ogni caso, Akinsanmiro dovrà osservare un periodo di stop forzato, interrompendo così un percorso di crescita che fino a questo momento era stato esemplare.

L’Inter, proprietaria del cartellino del giovane nigeriano, segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il club nerazzurro aveva puntato molto su Akinsanmiro, considerandolo uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. Il prestito al Pisa doveva rappresentare un passaggio chiave per accumulare minuti e maturità nel calcio italiano, ma l’infortunio rischia di rallentare temporaneamente questo percorso.

LEGGI ANCHE >>> RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Nonostante lo stop, l’esperienza di Akinsanmiro al Pisa resta finora positiva: il centrocampista ha mostrato personalità, visione di gioco e una notevole capacità di adattamento alla Serie A. Il tecnico Gilardino ha più volte elogiato il suo atteggiamento professionale e la sua dedizione, qualità che saranno fondamentali anche nel processo di recupero.

Il Pisa e i suoi tifosi attendono dunque aggiornamenti sul ritorno in campo di Akinsanmiro, sperando che il talento nigeriano possa presto tornare a guidare la mediana nerazzurra. La squadra toscana avrà bisogno del suo dinamismo e della sua intelligenza tattica per proseguire con ambizione il proprio cammino in campionato.