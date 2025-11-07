Pisa Cremonese 0-0 LIVE: la partita è cominciata - Calcio News 24

Pisa News
Pisa Cremonese 0-0 LIVE: la partita è cominciata
In Toscana il match valido per la 11ª giornata di Serie A Pisa Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Cremonese, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
PISA CREMONESE CRONACA E DIRETTA LIVE
Gilardino sicuro: «Il Pisa stasera deve vincere! Abbiamo acquisito quel fattore per crescere»
Formazioni ufficiali Pisa Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A
