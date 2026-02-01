Calciomercato
Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema!
L’Al Hilal progetta un valzer di punte clamoroso che intreccia l’Arabia Saudita e la Spagna. Secondo le indiscrezioni di Gianluigi Longari, il club allenato da Simone Inzaghi sta trattando la cessione del talento brasiliano Marcos Leonardo all’Atletico Madrid. Questa uscita libererebbe lo spazio necessario per un sogno ambizioso: ingaggiare Karim Benzema.
Il Pallone d’Oro francese, attualmente ai ferri corti con la dirigenza dell’Al-Ittihad, è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza per regalare al tecnico piacentino un nuovo fuoriclasse assoluto nel reparto avanzato, approfittando della rottura tra il giocatore e il suo attuale club.
‼️ Con l’uscita di Marcos Leonardo, il sogno dell’Al Hilal sarebbe quello di portare da Inzaghi Karim Benzema, in rotta con Al Ittihad. https://t.co/RlpyDUXdd5— Gianluigi Longari (@Glongari) February 1, 2026
