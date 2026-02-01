Connect with us

Calciomercato

Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema!

Published

37 minuti ago

on

By

Karim Benzema

Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Occhio al clamoroso scenario per l’attacco del club saudita

L’Al Hilal progetta un valzer di punte clamoroso che intreccia l’Arabia Saudita e la Spagna. Secondo le indiscrezioni di Gianluigi Longari, il club allenato da Simone Inzaghi sta trattando la cessione del talento brasiliano Marcos Leonardo all’Atletico Madrid. Questa uscita libererebbe lo spazio necessario per un sogno ambizioso: ingaggiare Karim Benzema.

Il Pallone d’Oro francese, attualmente ai ferri corti con la dirigenza dell’Al-Ittihad, è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza per regalare al tecnico piacentino un nuovo fuoriclasse assoluto nel reparto avanzato, approfittando della rottura tra il giocatore e il suo attuale club.

PAROLE – «‼️ Con l’uscita di Marcos Leonardo, il sogno dell’Al Hilal sarebbe quello di portare da Inzaghi Karim Benzema, in rotta con Al Ittihad».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×