Calciomercato
Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal!
Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! La strategia dei Colchoneros per l’attaccante
L’Atletico Madrid muove a sorpresa le sue pedine per l’attacco. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto, il club spagnolo ha avviato contatti concreti per Marcos Leonardo, centravanti brasiliano dell’Al-Hilal. La dirigenza dei Colchoneros sta lavorando celermente per definire l’operazione con la formula del prestito. I negoziati tra le parti sono già in una fase molto avanzata, con l’ex punta del Santos pronta a tornare protagonista nel calcio europeo agli ordini di Diego Simeone.
Exclusiva. El Atlético de Madrid, por sorpresa, se fija en Marcos Leonardo, delantero del Al Hilal.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 31, 2026
En las últimas horas, los dos clubes han mantenido contactos para llegar a un acuerdo sobre una cesión.
Negociación avanzada entre las partes. pic.twitter.com/FksLGybmS1
