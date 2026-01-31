Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! La strategia dei Colchoneros per l’attaccante

L’Atletico Madrid muove a sorpresa le sue pedine per l’attacco. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto, il club spagnolo ha avviato contatti concreti per Marcos Leonardo, centravanti brasiliano dell’Al-Hilal. La dirigenza dei Colchoneros sta lavorando celermente per definire l’operazione con la formula del prestito. I negoziati tra le parti sono già in una fase molto avanzata, con l’ex punta del Santos pronta a tornare protagonista nel calcio europeo agli ordini di Diego Simeone.

Exclusiva. El Atlético de Madrid, por sorpresa, se fija en Marcos Leonardo, delantero del Al Hilal.



En las últimas horas, los dos clubes han mantenido contactos para llegar a un acuerdo sobre una cesión.



Negociación avanzada entre las partes. pic.twitter.com/FksLGybmS1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 31, 2026

PAROLE – «Esclusiva. L’Atlético de Madrid, a sorpresa, ha messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante dell’Al Hilal.

Nelle ultime ore i due club si sono messi in contatto per raggiungere un accordo sul prestito.

Negoziati avanzati tra le parti».

