Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal!

4 ore ago

Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! La strategia dei Colchoneros per l’attaccante

L’Atletico Madrid muove a sorpresa le sue pedine per l’attacco. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto, il club spagnolo ha avviato contatti concreti per Marcos Leonardo, centravanti brasiliano dell’Al-Hilal. La dirigenza dei Colchoneros sta lavorando celermente per definire l’operazione con la formula del prestito. I negoziati tra le parti sono già in una fase molto avanzata, con l’ex punta del Santos pronta a tornare protagonista nel calcio europeo agli ordini di Diego Simeone.

PAROLE – «Esclusiva. L’Atlético de Madrid, a sorpresa, ha messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante dell’Al Hilal.
Nelle ultime ore i due club si sono messi in contatto per raggiungere un accordo sul prestito.
Negoziati avanzati tra le parti».

