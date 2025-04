Albertini: «Al Milan la Coppa Italia non basta. Conferma Conceicao? La mia idea è questa, su Leao e Maignan…»

Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sulla difficile stagione del club rossonero. Tutti i dettagli in merito

Demetrio Albertini ha parlato a la Gazzetta dello Sport della stagione del Milan.

GIUDIZIO STAGIONE MILAN – «Un’eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere soddisfatto. Premesso che ci sono società che non vincono una coppa da tempo, il Diavolo da 3 anni non lotta per lo scudetto e negli ultimi 2 non è mai arrivato agli ottavi di Champions. Battere il Bologna sarebbe bellissimo, ma una società così non può giocare ‘solo’ per la Coppa Italia: se indossi questa maglia devi puntare al tricolore e partecipare sempre alla Champions. Non qualificarti all’Europa League grazie alla coppa nazionale».

CONCEICAO – «Dare un giudizio sull’operato di un allenatore è difficile per un dirigente, figuratevi per chi osserva da fuori. Anche perché le valutazioni a volte vanno al di là dei risultati e sono collegate al progetto. L’Albertini tifoso sogna di alzare la Coppa Italia. Il resto lo decida chi deve deciderlo».

FINALE CONTRO IL BOLOGNA – «Tosto. La società rossoblù merita tanti complimenti perché ha pianificato un percorso così bello: ha fatto benissimo la scorsa stagione e ancora meglio in questa. I risultati non sono frutto del caso, ma di un lavoro importante dei dirigenti. Come avversario il Bologna mi fa paura per l’entusiasmo con cui arriva in finale e per il desiderio che ha di regalare ai suoi tifosi un sogno. Per il Milan, anche se non la conquista da parecchio, la Coppa Italia è uno dei tanti trofei della sua storia. Per il Bologna un qualcosa di atteso da tanto tempo».

LEAO – «Raccontiamo sempre gli stessi pregi e gli stessi difetti. È un bellissimo giocatore con potenzialità incredibili, ma prima di ogni incontro non sai mai che tipo di Leao andrà in campo».

MAIGNAN – «Per me è un grande giocatore, ma la valutazione spetta ai dirigenti. E poi l’accordo va trovato da entrambe le parti».

THEO HERNANDEZ – «Grande giocatore anche lui. Nelle ultime partite sta tornando a ottimi livelli. Pure in questo caso la scelta la lascio alla dirigenza e alla volontà delle parti di raggiungere un’intesa».