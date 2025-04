Liverpool, regalo d’addio di Alexander-Arnold? Slot: «Il gol è merito suo non mio; futuro? Dovremmo parlare del suo gol, non di questo»

Liverpool, il gol di ieri è il regalo d’addio di Trent Alexander-Arnold ai Reds? Le parole di Arne Slot dopo la vittoria contro il Leicester

Il ritorno di Trent Alexander-Arnold è stato decisivo per il Liverpool, che grazie al suo gol contro il Leicester ha ottenuto una vittoria per 1-0, mantenendo 13 punti di vantaggio in cima alla Premier League e con la possibilità di festeggiare il ventesimo titolo la prossima settimana. Arne Slot, però, ha respinto l’idea di prendersi il merito per il cambio vincente: di seguito le sue parole anche sul futuro del terzino dopo che quello di ieri è stato definito in Inghilterra da alcuni come il regalo d’addio del terzino, che in estate potrebbe lasciare i Reds in estate con destinazione Madrid.

MERITO DEL GOL – «Nessun credito per me, tutto merito di Trent e dello staff medico. Ha lavorato duramente per cinque settimane e mezzo per rientrare, e questo gli ha permesso di giocare quei 15 minuti».

FUTURO DI ALEXANDER-ARNOLD – «Il titolo di oggi dovrebbe essere il suo gran gol, non il contratto. Nessuno può mettere in dubbio il suo attaccamento a questo club».